Haberler

Gazze'de Açlık Faciası: 453 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 150'si çocuk 453'e yükseldiğini açıkladı. İsrail'in insani yardım malzemelerini kısıtlaması, bölgede ciddi bir kıtlık durumu yaratıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 150'si çocuk 453'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye giriş çıkışları kapatarak insani yardım malzemesi ve gıda sevkiyatını kısıtladığı Gazze'deki bilançoya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 150'si çocuk 453'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze şehri ve çevresinde resmen "kıtlık" durumu ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 35'i çocuk 175 kişinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak

Bakanlık bir ürünün daha satışını yasakladı: Hepsi toplatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.