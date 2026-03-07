Haberler

Gazipaşa Müftülüğünden üniversite öğrencileriyle iftar buluşması

Gazipaşa Müftülüğünden üniversite öğrencileriyle iftar buluşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Diyanet Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencileri için iftar programı düzenlendi. Programda öğrenciler, Ramazan'ın paylaşma ruhunu yansıtarak vatandaşlara hurma ve su ikram etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazipaşa İlçe Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Merkez Camii altında bulunan Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Ramazan ayının manevi atmosferinde öğrenciler ile protokol üyeleri bir araya geldi.

Program kapsamında öğrenciler, trafikte iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara hurma ve su ikram ederek Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıttı.

İlçe Müftüsü Fahri Başar, gençlerle aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir dönem olduğunu ifade etti.

İftar programı, öğrenciler ve protokol üyeleri arasındaki sohbetlerin ardından sona erdi.

İftar programına Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Kahyaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yetim, KYK Manevi Danışmanı Mehmet Said Güngör ve KYK Yurt Müdürü Cabbar Güler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı
Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin

Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma