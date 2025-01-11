Gazipaşa'da İhtiyaç Sahiplerine Yufka Ekmek Desteği

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde SYDV bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, kırsal mahallelerde ekmek ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar için başlattığı yufka ekmek kampanyasını sürdürüyor.

Gazipaşa Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, faaliyet alanlarını genişletiyor. İlçenin 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde ekmek ihtiyaçlarını karşılayamayan ve ihtiyaç sahipleri için yufka ekmek kampanyası başlatmıştı. Vefa programı kapsamında zaman içinde ihtiyaç sahiplerinin sayılarında artış yaşanması sebebiyle mahalle muhtarları ve hayırseverlerin de katkılarıyla yufka ekmek yapımına devam edildi. Gazipaşa Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kırsalda yaşayan vatandaşların en az 2 ay yetecek miktarda yufka ekmeklerini yapıp, teslim etti. - ANTALYA