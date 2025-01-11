Üye Girişi
Haberler
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
ABD'deki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu

ABD'den endişelendiren görüntü! Ateş hortumu böyle görüntülendi

Gazipaşa'da İhtiyaç Sahiplerine Yufka Ekmek Desteği

Gazipaşa'da İhtiyaç Sahiplerine Yufka Ekmek Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, kırsal mahallelerde ekmek ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar için yufka ekmek kampanyasına devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine iki ay yetecek kadar yufka ekmek teslim ediliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde SYDV bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Sosyal Destek Grubu, kırsal mahallelerde ekmek ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlar için başlattığı yufka ekmek kampanyasını sürdürüyor.

Gazipaşa Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, faaliyet alanlarını genişletiyor. İlçenin 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde ekmek ihtiyaçlarını karşılayamayan ve ihtiyaç sahipleri için yufka ekmek kampanyası başlatmıştı. Vefa programı kapsamında zaman içinde ihtiyaç sahiplerinin sayılarında artış yaşanması sebebiyle mahalle muhtarları ve hayırseverlerin de katkılarıyla yufka ekmek yapımına devam edildi. Gazipaşa Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kırsalda yaşayan vatandaşların en az 2 ay yetecek miktarda yufka ekmeklerini yapıp, teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
img

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
img

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gece yatarken beni düşün' demişti! Erden Timur'dan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Koç sözleri

Erden Timur'dan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Koç sözleri
Erden Timur'dan ortalığı karıştıracak 'Karaborsa' ve 'Yapı' açıklaması

Ortalığı karıştıracak "Karaborsa" ve "Yapı" açıklaması
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar

TFF'den transfer dönemine 2 gün kala olay yaratacak karar

Son Dakika Haberleri

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.