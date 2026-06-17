Hayırsever çiftçinin tarlası bu yıl öğrencilerin için hasat edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever çiftçi, kendi üretimi olan 10 ton karpuzu öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bağışladı. Gönüllülerin desteğiyle hasat edilen ve dağıtıma hazırlanan karpuzlar, Antalya ve Mersin'deki Kur'an kursları ile Konya'daki öğrenci yurtlarına gönderildi.

Türkiye'nin önemli yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden biri olan Gazipaşa'da örnek bir dayanışma hikayesi yaşandı. İlçede uzun yıllardır tarımsal üretim yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir çiftçi, yaz sezonunda bahçesinden elde ettiği karpuzların önemli bir bölümünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladı. Hayırsever üretici tarafından bağışlanan toplam 10 ton karpuz, gönüllülerin katılımıyla bahçeden toplandı. Daha sonra dağıtım için hazırlanan karpuzlar, farklı noktalara sevk edilerek öğrenciler ve dar gelirli ailelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Kur'an kursları ve öğrenci yurtlarına gönderildi

Bağış kapsamında hazırlanan karpuzlar, Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçeleri ile Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde faaliyet gösteren Kur'an kurslarına gönderildi. Bunun yanı sıra Konya'daki öğrenci yurtlarında kalan gençlerin de bağıştan faydalanması sağlandı. Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri olan karpuzun, özellikle sıcak günlerde öğrencilere ve ailelere ikram edilerek sofralara katkı sunacağı belirtildi.

Gönüllüler de destek verdi

Bağış sürecinde gönüllüler de aktif rol aldı. Karpuzların tarladan toplanması, yüklenmesi ve sevkiyata hazırlanması aşamalarında çok sayıda gönüllü destek verdi. Böylece kısa sürede organize edilen çalışma sayesinde tonlarca ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlandı. Çalışmaya katılan gönüllüler, yardımlaşma kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, üreticinin gösterdiği duyarlılığın örnek teşkil ettiğini ifade etti.

İsminin açıklanmasını istemedi

Yaptığı bağışla takdir toplayan çiftçi ise isminin açıklanmasını istemedi. Yardımın herhangi bir gösteriş amacı taşımadığını, tamamen ihtiyaç sahiplerine destek olmak için gerçekleştirildiğini belirten hayırsever üreticinin bu yaklaşımı da çevresinde takdirle karşılandı. Yetkililer ve vatandaşlar, tarımsal üretimin merkezi konumundaki Gazipaşa'da gerçekleştirilen bu anlamlı bağışın sosyal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunduğunu belirterek hayırsever çiftçiye ve çalışmada görev alan gönüllülere teşekkür etti.

"Rabbimiz hayrını kabul eylesin"

Bağışı teslim alan Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yapılan yardımın hafızlık eğitimi alan öğrenciler için büyük anlam taşıdığını belirterek hayırsever çiftçiye teşekkür etti. Fidan, Anamur'daki erkek hafızlık Kur'an kursu ile Bozyazı'daki kız ve erkek Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin bağıştan yararlanacağını ifade etti.

Müftü Mehmet Fidan, bağışın ardından yaptığı açıklamada hayırsever çiftçi için dua ederek, "Rabbimiz hayrını kabul eylesin, kazancını bereketlendirsin. Kendisini, ailesini ve malını her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza eylesin. Yapılan bu hayrın hem dünyada hem de ahirette karşılığını almasını temenni ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı