Gaziosmanpaşa Belediyesi İletişim Merkezleri Vatandaşlara Kolaylık Sağlıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi iletişim merkezlerinde vatandaşlar, talep, öneri oluşturma, vergi borcu ödeme, beyan sorgulama, bilgi edinme gibi birçok işlemi kolayca gerçekleştirebilirken, belediyenin kurs ve hizmetlerine kayıt yaptırabiliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla hizmete sunulan iletişim merkezleri, vatandaşların birçok hizmeti belediyeye gelmeden hızlı ve pratik şekilde yapabilmelerine imkan sağlıyor. Karadeniz, Mevlana ve Kazım Karabekir Mahallelerinde hizmet veren iletişim merkezlerinde Gaziosmanpaşalılar, talep ve öneri oluşturma, vergi borcu ödeme, beyan ve sicil sorgulama, bilgi edinme gibi birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca vatandaşlar belediyenin spor, sanat ve eğitim kursları ile ücretsiz hizmetleri hakkında bilgi alıp, kayıt yaptırabiliyor. Gaziosmanpaşa'da çözüm odaklı yönetim anlayışını güçlendiren iletişim merkezleri, pazar hariç haftanın 6 günü 09.30-18.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor.

Karadeniz Mahallesi İletişim Merkezi: Eski Edirne Asfaltı No: 410 Metro Durağı Önü

Mevlana Mahallesi İletişim Merkezi: Yeşilpınar 838/1 Sk. No: 6 Metro Durağı Önü

Kazım Karabekir Mahallesi İletişim Merkezi: Semt Konağı, 922 Sokak No: 28 - İSTANBUL