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Gaziler kahvaltı programında bir araya geldi

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Gaziler kahvaltı programında bir araya geldi
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Devrek’te Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Devrek'te Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergilediler.

Devrek Öğretmenevinde organize edilen programda Muharip ve Güneydoğu Gazileri protokol üyeleri ile bir araya geldiler.

Kahvaltı programı sonunda bir din görevlisi Kur'an-ı Kerim Tilaveti okudu ve ardından İlçe Müftüsü Murat Mutlu tarafından dualar edildi. Programa vekaleten katılan Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş," Değerli gazilerimiz bugün burada sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin ve seitlerimizin sayesinde huzur içerisinde yaşamaktayız ve sizlere minnettarız. İyi ki varsınız gününüzü tebrik ediyorum"dedi

Düzenlenen programa; Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş'ın yanı sıra askeri Erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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