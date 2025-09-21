Haberler

Gaziler Günü'nde Bayburt'ta Anma Ziyareti

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ziyaret edilerek, vatan için gösterdikleri fedakarlıklar için minnet ve şükran duyguları dile getirildi.

Gaziler Günü dolayısıyla Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde gaziler ziyaret edildi.

İlçe Emniyet Amiri Cengiz Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Neşat Akyüz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özcan Altuntaş, Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak ile Gazi Kemalettin Şahin'e ziyaret gerçekleştirerek, gazilerin günlerini kutladı.

Ziyarette, gazilere vatan için gösterdikleri fedakarlıklardan ötürü şükran ve minnet duyguları dile getirilerek, gazilerin milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğu vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
