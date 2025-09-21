Gaziler Günü'nde Bayburt'ta Anma Ziyareti

Gaziler Günü dolayısıyla Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde gaziler ziyaret edildi.

İlçe Emniyet Amiri Cengiz Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Neşat Akyüz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özcan Altuntaş, Kıbrıs Gazisi Eşref Kabak ile Gazi Kemalettin Şahin'e ziyaret gerçekleştirerek, gazilerin günlerini kutladı.

Ziyarette, gazilere vatan için gösterdikleri fedakarlıklardan ötürü şükran ve minnet duyguları dile getirilerek, gazilerin milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğu vurgulandı. - BAYBURT