Gaziemir'de 19 Mayıs Coşkusu - Haberler

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Gaziemir'de 19 Mayıs Coşkusu

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Gaziemir'de 19 Mayıs Coşkusu

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, bisiklet korteji ve Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konseriyle devam edecek.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, bisiklet korteji ve Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konseriyle devam edecek.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de Bisiklet Grupları Eşliğinde Gaziemir Korteji düzenlenecek. Gaziemir Belediyesi Binası önünden başlayacak korteje katılacak Gaziemirliler, Önder Caddesi, Abdülhamit Yavuz Caddesi, 80 Sokak, Atatürk Bulvarı güzergahında pedal çevirerek Festival Alanı'na ulaşacak.

Gaziemir'de bayram coşkusu, saat 21.00'de düzenlenecek Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konseriyle zirveye ulaşacak. Festival Alanı'nda sahne alacak grup, şarkılarını İzmirli hayranları için seslendirecek.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Bisiklet, Mayıs, Yerel, Haberler

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