Gaziemir Belediyesi, Yurttaşlara Sağlık Hizmeti Sunuyor

Gaziemir Belediyesi'nin, yurttaşların bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan daha güçlü olması için 32 kişiden oluşan sağlık ekibiyle verdiği sağlık hizmetlerinden her yıl binlerce kişi faydalanıyor.

Görev ve sorumlulukları arasında yer almamasına rağmen sosyal belediyecilik anlayışıyla yurttaşlara sağlık hizmeti veren Gaziemir Belediyesi, bu hizmetleriyle fark yaratıyor. Ücretsiz verdiği sağlık hizmetleriyle her yaştan yurttaşın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayan belediyenin poliklinik hizmetinden, 2019 yılının Nisan ayından Aralık 2023'e kadar 56 bin 493 hasta faydalandı. Belediyenin laboratuvarında 5 bin 669 yurttaşa kan tahlili yapıldı. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra Evde Hasta ve Yaşlı Bakım, Hoş Geldin Bebek, Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti, Diyetisyen Hizmeti, Fizik Tedavi Hizmeti gibi projelerle yurttaşlara evlerinde de sağlık hizmeti veriliyor.

HOŞ GELDİN BEBEK PROJESİ

Belediye, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında annelere ve bebeklerine özel hizmet veriyor. Proje kapsamında, hamilelik sürecinde ve doğum sonrası ziyaret edilen annelerin ve bebeklerin sağlığı takip ediliyor. Ekipler, sağlık hizmeti vermenin yanı sıra anne-babayı doğum sonrasına hazırlıyor. Doğumun ardından anne ve bebeğin sağlık kontrollerini düzenli olarak yapan ekipler, ilk kez anne baba olan çiftleri de bebek bakımı konusunda eğitiyor. Sağlık ekibi, dünyaya gözleri açan bebeğe içinde bebek bezi, bebek alt değiştirme örtüsü, ıslak mendil, şampuan, pişik kremi gibi temel ihtiyaçların yer aldığı çanta armağan ediyor. Çantanın içinde anneler için de göğüs pedi ve emzirme önlüğü yer alıyor. Nisan 2019'dan bu yana 4 bin 618 ziyaret yapılarak annelere ve bebeklere hizmet verildi. 2023 yılında 5 grupta düzenlenen Gebe Okulu'na ise 62 kişi katıldı.

EVDE HASTA VE YAŞLI BAKIM PROJESİ

Sosyal yönden dezavantajlı, yaşlı, yatalak, engelli ve kimsesiz yurttaşlara el uzatılan projeyle hastaların tedavi ve bakımları evlerinde yapılıyor. Düzenli olarak ev ortamında hastaları ziyaret eden doktor, hemşire ve hasta bakıcının yer aldığı sağlık ekipleri, hastaların sağlıklarının daha iyi hale gelmesi ya da belirli bir düzeyde tutulması, sosyal yönden daha iyi olmaları için hizmet veriyor.

İhtiyaç duyan hastaları, diyetisyen ve fizik tedavi uzmanı da evlerinde ziyaret ederek tedavi programı uyguluyor. Evde bakım ekibi, sağlık hizmetinin yanı sıra kişinin ve yakınlarının hastalık hakkında bilinçlenmesini ve eğitimli hale gelmesini sağlıyor. 3 bin 414 hastaya hizmet veren Evde Bakım Ekibi, 2019 yılının Nisan ayından 2023 yılının Aralık ayına kadar 28 bin 317 ziyaret gerçekleştirdi.

SAĞLIKLI BESLENME VE DİYET DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Belediyenin Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmeti'yle, Gaziemir'de yaşayan vatandaşların yanlış beslenme alışkanlıkları saptanıyor, yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemler alınıyor. Sağlık Köyü'ndeki merkezde, destek isteyen yurttaşlara sağlık hizmeti veren diyetisyen, Evde Hasta ve Yaşlı Bakım ekibinin belirlediği hastaları, evlerinde tedavi ediyor. Hizmet kapsamında hastalara özel diyet programları hazırlanıyor, hastalar sürekli takip ediliyor. Sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitimlerin de verildiği diyetisyen hizmeti kapsamında, Nisan 2019'dan bu yana 629 hastaya evlerinde, 4 bin 443 kişiye de merkezde hizmet verildi.

PSİKOLOJİK DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Pozitif Yaşam Merkezinde verilen Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında vatandaşlar sıkıntılarını anlatıp psikolojik destek alıyor. Hizmet kapsamında çocuk, ergen ve yetişkinlere bireysel ya da grup danışmanlığı veriliyor. Aile danışmanlığı hizmeti de verilen merkezde, vatandaşlara, eğitim kurumlarına ya da talep eden diğer kurum ve kuruluşlara eğitim ve seminer de veriliyor. Uzun vadede yaşama pozitif pencereden bakan bir toplum yaratmayı amaçlayan bu hizmetten, randevu alarak herkes ücretsiz yararlanabiliyor. Hizmet kapsamında 2019 yılının Nisan ayından itibaren 4 bin 747 defa Pozitif Yaşam Merkezi'nde, 391 kez de evlerde psikolojik destek verildi.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETİ

Belediyenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti'yle, evden dışarı çıkma imkanı bulunmayan yaşlılara ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalara evlerinde, diğer yurttaşlara ise özel olarak tasarlanan merkezde hizmet veriliyor. Fizyoterapist, Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmeti alan vatandaşların, fiziksel aktivitelerini ve hareket yeteneklerini artırmak için özel bir program hazırlayarak hastalara uyguluyor. Merkeze gelerek sağlık hizmeti almak isteyenlere de özel tedavi programı uygulanıyor. Hizmet kapsamında, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden yararlananlara da egzersiz hareketleri yaptırılıyor.

Fizyoterapist, Nisan 2019'dan Aralık 2023'e kadar hastalara bin 621 kez merkezde, 2 bin 707 defa da evlerinde hizmet verdi.