Gaziemir Belediyesi'nden Kaykay Parkı - Haberler

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Gaziemir Belediyesi'nden Kaykay Parkı

ANKA - Yerel
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Gaziemir Belediyesi'nden Kaykay Parkı

Gaziemir Belediyesi, gençlerin kaykay yapacağı özel parkurların yer aldığı 800 metrekare büyüklüğündeki Kaykay Parkı’nın yapımını tamamlayarak hizmete sundu.

Gaziemir Belediyesi, gençlerin kaykay yapacağı özel parkurların yer aldığı 800 metrekare büyüklüğündeki Kaykay Parkı'nın yapımını tamamlayarak hizmete sundu.

Sağlıklı nesiller yetişmesi için yurttaşların spor yapabileceği alanlar inşa eden Gaziemir Belediyesi, özel bir çalışmayı daha yaşama geçirdi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, gençlerden yoğun olarak gelen kaykay parkı taleplerine kayıtsız kalmadı. Gençlerin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamak için Gazikent Mahallesi'ndeki 800 metrekare büyüklüğündeki alanda Kaykay Parkı'nı yaşama geçirdi. Alt yapı çalışmaları tamamlanmasının ardından zemini betonla kaplanan parkta, özel tasarımlı parkurlar oluşturuldu. Gençlerin spor yapacağı parkurlara rampa, bench ve boxların montajı yapıldı.

Spor yapabilmeleri için gençleri desteklediklerini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Gençlerimizden gelen özel bir talebi yerine getirmenin, ilçemizin ilk kaykay parkını yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Rampa, bench ve boxın yer aldığı parkımızda, kaykay sevdalısı gençlerimiz, özgürce spor yapabilecek ve keyifle zaman geçirecekler. Gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum. Kentimize hayırlı olsun" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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