Gaziantepliler Grip ve Soğuk Algınlığına Beyran ile Şifa Arıyor

Gaziantep'te termometrelerin 40 dereceyi göstermesine rağmen grip ve soğuk algınlığına yakalanan vatandaşlar, şifayı kentin meşhur yemeklerinde arıyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanılan beyran ve kelle paça çorbası, hastaların ilk tercihi oldu.

Gaziantep mutfağının en sevilen yemeklerinden olan beyran, kemik suyu, et, pirinç ve baharatlarla hazırlanan bir şifa kaynağı olarak biliniyor. Porsiyonunu 360 kalori olan beyran, bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir koruyucu olarak tercih ediliyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi dalında şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran, soğuk algınlığı yaşayanlar için de takviye gıda özelliği taşıyor. Hazırlanışı saatler süren beyran, içerisindeki kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlar ile vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

"Beyran yaz aylarında da talep görüyor"

Özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören beyran ve kelle paçanın, yaz sıcağında da hastalanan vatandaşlar tarafından tercih edildiğini belirten beyran ustası Ahmet Çadır, "Beyran kış ve yaz aylarında da talep görüyor. Yazın vatandaşlar, klima çarpması veya soğuk algınlığı gibi şikayetlerle gelip beyran veya kelle paça yemek istediğini söylüyor. Beyran Gaziantep'in doğal antibiyotiğidir. Her derde devadır ve şifadır. Beyran yılın 12 ayı tüketilir, tamamen şifa deposudur. Klima çarpmaları insanların bağışıklığı düşüyor. Vatandaşlarımız bağışıklığını güçlendirmek için beyranı tercih ediyor. Müşterilerimiz içerisinde kemik suyu, et ve sarımsak bulunan beyranı doğal antibiyotik olduğundan dolayı çok tercih ediyor" dedi.

"Havalar sıcak olsa bile biz tüketiyoruz"

Beyran yemek için Adana'dan geldiğini söyleyen vatandaşlar Faruk Taş ve Zuhal Düz, "Beyran sevdiğimiz bir yemek. Havalar sıcak olsa bile biz tüketiyoruz. Biz buraya Adana'dan geldik. 300 kilometre yoldan geliyoruz. Sık sık gelip tüketiyoruz. Ben tüm vatandaşlara bu şifa deposunu tavsiye ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP