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Gaziantepli Erkan Uruş'un Hobi Olarak Başladığı Tespih Üretimi Sanata Dönüştü

Gaziantepli Erkan Uruş'un Hobi Olarak Başladığı Tespih Üretimi Sanata Dönüştü
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Gaziantep'te yaşayan Erkan Uruş, çocukluğunda başlayan tespih tutkusunu meslek haline getirerek kendi atölyesinde sanat eseri niteliğinde tespihler üretmektedir. Hobi olarak başladığı bu alanda kısa sürede usta olmanın mutluluğunu yaşayan Uruş, el emeğiyle yaptığı tespihlerin yurt içinde ve dışında büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Gaziantep'te yaşayan Erkan Uruş'un küçük yaşlarda başlayan tespih tutkusu önce koleksiyona zamanla ise ustalığa dönüştü.

Çocukluğundan bu yana tespihlere ilgi duyan 41 yaşındaki Erkan Uruş, hobi olarak başladığı meslekte usta oldu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki tarihi Yeni Han'da kurduğu küçük atölyesinde değerli ağaçlardan tespih yapan ve aynı bir kurumda memur olan Uruş, kendisi gibi tespih meraklılarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Merakla başladı, usta oldu

Henüz çocuk yaşta iken tespih merakı başlayan Uruş, sürekli tespih yaptırdığı ve satın aldığı ustadan mesleği öğrendi. Daha sonra kendi imkanlarıyla çalışmak için küçük bir atölye kuran Uruş, boş zamanlarında ise sık sık atölyesinde hem tespih hem de tamir yapmaya başladı. Zamanla hobisine daha da ağırlık veren Uruş, küçük atölyesinde hobi olarak başladığı mesleğinde kısa sürede usta oldu.

Yaptığı tespihler yurt içi ve yurt dışında ilgi görüyor

Atölyesinde tespih imalatı yaparak sektörde hizmet veren Uruş'un atölyesinde büyük bir titizlikle ve emekle hazırladığı birbirinden değerli tespihler ise yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

"Hacı ziyaretinde hediye edilen tespihle merakım başladı"

Sektöre koleksiyon oluşturarak giriş yaptığını ve daha sonraları bir tespih ustasının yönlendirmesiyle tespih imalatına başladığını belirten Uruş, "Lise yıllarında bir akrabamızın hacı ziyaretinde kendisine hediye edilen bir tespihle tespihe olan tutkum başladı. 2000'li yıllarda lise ve sonrasında üniversite döneminde sürekli olarak tespihle meşk ettim. Sürekli tespih topladım. Daha sonraları da memuriyet hayatımda da bu tutkum devam etti ve büyük bir koleksiyona sahip oldum. Bir süre sonra artık hazır olan tespihlere değil de ustasından direkt elinize ve isteğinize göre tespih yaptırmaya başlıyorsunuz. O aşamadayken ustam olan Cengiz ustayla tanıştım. Yanına gidip tespih yaptırırken tespihle daha fazla yakınlaşma imkanı buldum. Yapım aşamalarında ustamızın da yardımıyla tespih yapımını denemeye başladım. Daha sonra kendisinin de tutkumu görüp beni yetiştirmek istemesiyle iki yıl boyunca Cengiz ustadan aldığım eğitimle tespih ustası oldum. Kendisinin emeği çok büyüktü. O günden sonra artık tespih biriktirmek yerine tespih üretmenin hazzını aldım" dedi.

"Yaklaşık 3 yıldır elimden geldiğince memuriyetimle beraber tespih üretmeye çalışıyorum"

Hobi olarak başladığı tespih üretiminin kısa sürede mesleği haline geldiğini ifade eden Uruş, "Yaklaşık 3 yıldır elimden geldiğince memuriyetimle beraber tespih üretmeye çalışıyorum. Tespih yapımını bir sanat olarak görüyorum. Maddi bir kaygıyla yapılan bir işten sanat olmayacağını düşünerek maddi hesaplar yapmadan isteğime göre tespihleri yapıyorum. Koleksiyoner olarak benim gibi tespihten zevk alan arkadaşlara bu tespihleri sunuyorum. Her yaptığım tespih yapımının üstüne yeni bir şeyler kattığımı ve kazandığımı düşünerek tespih yapıyorum. Bu mesleği bir sanat olarak yaptığım için çok büyük zevk alıyorum" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız tespihleri alanların duydukları haz bizi en fazla mutlu eden şey"

Ürettiği el emeği sanatsal tespihlerin yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü belirten Uruş, "Bu vesileyle tespihlerimiz pek çok kişiye ulaştı. Farklı statüde, farklı eğitim seviyesinde ve farklı yaşam alanlarında bulunan kişilere biz bu tespihleri sunduk, bundan mutlu olduk. Bizim esas mutluluğumuz onların tespihi ellerine aldıklarında, aldıkları hazdır ve bizi en fazla mutlu eden durum budur. Yurt içi ve yurt dışında bize ulaşan koleksiyoner arkadaşlara bu noktada elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah pişman etmesin. Tespih üretmenin, meydana getirmenin verdiği hazzı 25 yıllık tespihseverlik döneminde yaşadığımı düşünüyorum. Artık istediğimiz malzemelere, istediğimiz ölçülere ve yıllarca beklemiş malzemeleri bulma lüksüne sahibiz. Bu doğrultuda koleksiyoner arkadaşlarımın ve dostlarımın ihtiyaçlarına sevgiyle istedikleri sanata ulaşmaya çalışıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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