Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Çalışanları Grevde

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor ve hemşireler, uzun süredir bekledikleri maaş düzenlemelerinin yapılmaması üzerine bugün hastane önünde grev başlattı. Sabah saatlerinde toplanan sağlık çalışanları, "Sadaka değil toplu sözleşme" sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Greve destek veren sendika temsilcileri, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının karşılığının verilmediğini belirterek, üniversite yönetimine ve yetkili makamlara çağrıda bulundu. Grev nedeniyle bazı polikliniklerde hizmetlerin aksadığı ve randevuların ertelendiği öğrenildi. Acil servis ve yoğun bakım gibi birimlerde ise nöbetçi ekiplerin görevde olduğu belirtildi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık çalışanlarının greve devam edeceği bildirildi. Sendikalar, talepler karşılanana kadar eylemlerin süreceğini belirtti. - GAZİANTEP