Sağlıkta Şiddete Karşı Gaziantep'ten Çağrı: "Şiddetsiz Bir Sistem Mümkün"

(GAZİANTEP) - Haber: Jiyan ERKILIÇ

Gaziantep'te Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümünde düzenlenen basın açıklamasında, sağlıkta şiddetin ulaştığı boyutlara işaret edilerek caydırıcı yasal düzenleme ve güvenli çalışma ortamı talep edildi.

Gaziantep'te görevi başında hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan, ölüm yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Dr. Ebru Demirel, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen yıl arttığını belirterek, "Şiddetsiz bir sağlık sistemi, şiddetsiz bir hekimlik ortamı, şiddetsiz bir ülke mümkündür ve zorunludur" dedi.

Şehir Hastanesi B Blok Poliklinik önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, Türk Tabipleri Birliği'nin 17 Nisan'ı "Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü" ilan ettiği hatırlatıldı. Dr. Ersin Arslan'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen sağlıkta şiddetin azalmadığı, aksine artış gösterdiği vurgulandı.

Dr. Ebru Demirel, sağlık alanında uygulanan politikaların hekimler ile hastaları karşı karşıya getirdiğini belirterek, bu durumun toplumsal gerilimi artırdığını ifade etti. Sağlıkta şiddetin artık sıradanlaştırıldığına dikkati çeken Demirel, "Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar artarak devam ediyor" dedi.

"Hekimlerin yarıdan fazlası şiddete maruz kaldı"

Türk Tabipleri Birliği tarafından 3-20 Mart 2026 tarihleri arasında 69 ilde 1105 hekimin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına da değinilen açıklamada, hekimlerin yüzde 59,3'ünün çalışma hayatı boyunca şiddete maruz kaldığı belirtildi. Katılımcıların yüzde 57,7'sinin psikolojik, yüzde 21,7'sinin ise fiziksel şiddet gördüğü ifade edildi. Şiddetin en çok acil servis ve polikliniklerde yaşandığı, faillerin ise çoğunlukla hasta ve hasta yakınları olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sağlık kurumlarında güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu vurgulandı. Hekimlerin büyük çoğunluğunun iş yerlerinde yeterli güvenlik sistemlerinin bulunmadığını ifade ettiği belirtilirken, şiddet eğilimi olan kişilere yönelik bir kayıt mekanizmasının bulunmadığına da dikkat çekildi.

Mevcut sağlık sistemine yönelik eleştirilerin de yer aldığı açıklamada; randevu sürelerinin yetersizliği, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar ve sağlık çalışanlarının güvencesiz çalışma koşullarının şiddeti tetikleyen unsurlar arasında olduğu ifade edildi. Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi, sağlıkta şiddetin önlenmesi için caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve nitelikli sağlık hizmetinin sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA