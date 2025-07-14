Gaziantep'te Plastik Bobine Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Gaziantep'te Plastik Bobine Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Gaziantep'te bir fabrikada iş yeri sahibi Nevzat Çağan, sabah saatlerinde kapıyı açtığında plastik bobine sıkışmış bir yavru kedi buldu. Kediyi kurtarma operasyonunu kayıt altına aldı ve bıçakla kedinin kafasını sıkıştıran ipi keserek onu özgürlüğüne kavuşturdu.

Gaziantep'te sabah saatlerinde iş yerine gelen Nevzat Çağan, miyavlamakta sesi kısılan kediyi gördüğünde gözlerine inanamadı. Yavru kedinin başının plastik bobine sıkıştığını gören Çağan, kurtarma operasyonunu saniye saniye kaydetti.

Gaziantep'te bir fabrikada sabah saatlerinde iş yerine gelen Nevzat Çağan, kapıyı açtığında kafasını plastik bobine sıkıştıran kediyle karşılaştı. Şef, yardım bekleyen kediye anında müdahale etti. Kediyi dikkatlice sakinleştiren şef, ardından kedinin kafasına dolanan ipli plastik kafesi bıçakla keserek özgürlüğüne kavuşturdu. O anlara tanıklık eden çalışanlar duygusal anlar yaşarken, kedinin kurtulur kurtulmaz hızla uzaklaşıp gözden kaybolması yürekleri ısıttı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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