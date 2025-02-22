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Gaziantep'te özel bir hastanede hastaya şiddet iddiası

Gaziantep'te özel bir hastanede hastaya şiddet iddiası
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Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Özel ADN Hastanesi'nde 72 yaşındaki Nefus Eroğlu'nun sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Gaziantep'te Özel ADN Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki Nefus Eroğlu'nun, sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Özel ADN Hastanesi'nde iddiaya göre, geçtiğimiz hafta hastaneye giden 72 yaşındaki kadın, hastanede çalışan sağlık çalışanları tarafından şiddete maruz kaldı. Eroğlu'nun yakınları, darp izlerini fark edince durumu yetkililere bildirdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede darp raporu verildiği öğrenildi. Şu an Nizip Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Eroğlu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Annesinin sağlık çalışanları tarafından şiddet gördüğünü ifade eden Mehmet Eroğlu, "Annemizi devlet hastanesine götürdük, ancak yoğun bakımda yer olmadığı için bizi ADN hastanesine yönlendirdiler. ADN hastanenin yoğun bakımına yatırdığımız annemiz burada yaklaşık bir hafta kaldı ve tedavi gördü. Annem bir yıldır siroz tedavisi görüyor. Buraya geldiğimizde annemin kolu kırılmıştı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı. Bizde annemizi alıp Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdük. Hastaneden darp rapor aldık" dedi.

"ADALETİN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ"

Annesinin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyen Mehmet Eroğlu, "Şu anda annemin durumu iyi değil; psikolojisi bozulmuş durumda, kolu kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşmuş. ADN Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının anneme şiddet uyguladığını düşünüyoruz. Bu durumla ilgili raporumuzu devlet hastanesinden aldık ve yetkili kişilerden yardım bekliyoruz. Biz canımızı sağlık çalışanlarına emanet ediyoruz, ancak eğer böyle bir durum yaşanıyorsa gerçekten mağduruz. Gereğinin yapılmasını ve adaletin sağlanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - Yerel
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