Jandarmadan 100 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş eğitimi ve hediye kask

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla 100 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş eğitimi vererek, eğitim sonunda katılımcılara kask hediye etti.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi. Eğitim sonunda, 100 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, ' Trafik güvenliği eylem planı ve bir kural bir ömür' mottosuyla motosiklet kazalarını en aza indirmek amacıyla Nurdağı ilçesinde 100 motosiklet sürücüsüne eğitim verdi. Ekipler, eğitim çerçevesinde motosiklet sürücülerine motosiklet kazalarının nedenleri, motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar ile motosiklet koruyucu ekipman kullanımı ve kask kullanımının önemi gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Eğitim sonunda sürücülerin güvenli sürüş alışkanlıkları kazanmaları ve trafik bilincinin arttırılması amacıyla 100 adet kask dağıtımı yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
