Macar kadın Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman oldu

Macar kadın Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman oldu
Güncelleme:
Gaziantep ilinde düzenlenen ihtida programında Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Macar uyruklu kadın Zeynep ismini alarak Müslüman oldu. Duygusal anların yaşandığı merasimde İslam dininin barış ve merhamet vurgusu yapıldı.

Gaziantep'te Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Macar uyruklu kadın İslamiyet'i seçti.

Gaziantep İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida programında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Macar vatandaşı kadın, ihtida sonrası Zeynep ismini aldı.

İnternetten ve çevresinden İslam dinini araştırırken Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Macar vatandaşı kadın, Gaziantep İl Müftülüğüne müracaat etti. Müracaatı alınan Macar vatandaşı kadın için İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen ihtida merasiminde İslam dininin temel inanç esasları hakkında bilgi verilen Macar vatandaşı kadın, Kelime-i Şehadet getirirken duygusal anlar yaşadı.

Kur'an-ı Kerim'den, İslam dininin güzelliklerinden ve Türk halkının güzel davranışlarından etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiği belirten Zeynep, Müslüman olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, Müslüman olan ve Zeynep ismini alan Macar kadına İslam dini hakkında bilgi vererek, İslam'ın barış, merhamet ve kardeşlik dini olduğunu vurguladı.

Dua ile son bulan programın sonunda Müftü Vekili Aktaş, Macar kadına Kur'an-ı Kerim ve mealini hediye etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
