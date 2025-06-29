Gaziantep'te Kavurucu Sıcaklar Vatandaşları Çeşmelere Yönlendiriyor

Gaziantep'te Kavurucu Sıcaklar Vatandaşları Çeşmelere Yönlendiriyor
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Gaziantep'te termometrelerin 42 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, sıcak havadan kaçmak için park ve mesire alanlarındaki çeşme başlarına akın etti. Serinlemek amacıyla su içen ve yüzlerini yıkayan vatandaşlar, bu sıcak günlerde su tüketiminin önemine vurgu yaptı.

Gaziantep'te etkili olan kavurucu sıcaklar, vatandaşları gölge ve su başlarına yöneltti.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte, Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaşlar, çeşme başlarında serinlemeye çalıştı. Sıcak havadan bunalan birçok kişi park ve mesire alanlarındaki çeşme başlarında serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar yüzünü ve kollarını yıkayarak ferahlamaya çalıştı.

"Sıcaktan bunalıp serinlemek istedik"

Osmaniye'den Gaziantep'e gezmek için geldiğini söyleyen vatandaş Aybegüm Çetinkaya, "Osmaniye'den geldik. Buradaki çeşme dikkatimizi çekti. Biz de sıcaktan bunalıp serinlemek istedik. Elimizi, yüzümüzü yıkadık. Suyumuzu içtik. Sıcak havalarda su tüketmek ve serinlemek önemli biz de buraya gelip biraz olsun serinledik" dedi.

"Serinlemek ve su içmek için çeşmenin başına geldik"

Sıcaktan bunalan diğer vatandaş Mehmet Çetinkaya ise, "Gaziantep bugün çok sıcak. Serinlemek ve su içmek için çeşmenin başına geldik. Hava sıcak ama su soğuk. Çeşme kültürü bizde var. Çeşmeler böyle sıcaklarda iyi oluyor. Yaptıran kişilere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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