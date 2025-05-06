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Gaziantep'te Kadın Acil Destek Uygulaması Yaygınlaşıyor

Gaziantep'te Kadın Acil Destek Uygulaması Yaygınlaşıyor
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Jandarma ekipleri, son 5 ayda 5 bin 435 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını yükleyerek bilgilendirme yaptı. Ayrıca 6 bin 585 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri son 5 ayda 5 bin 435 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını yükleyerek bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı. Ekipler, son 5 ayda 5 bin 435 kadının telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiği KADES Aplikasyonu'nu yükleterek bilgilendirmede bulundu.

Ekiplerin icra ettiği faaliyetler kapsamında 6 bin 585 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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