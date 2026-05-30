Jandarmadan 'Hayat 112 Acil' uygulaması tanıtımı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, acil durumlarda hızlı destek alınabilmesi amacıyla geliştirilen "Hayat 112 Acil" uygulamasını vatandaşlara tanıttı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından acil durumlarda hızlı destek alabilmesi amacıyla geliştirilen "Hayat 112 Acil" uygulaması vatandaşlara tanıttı. Yollarda ve umuma açık yerlerde yapılan bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde uygulamanın tek tuşla ihbar, konum paylaşımı, afet desteği, okul acil modülü, KADES ve UYUMA entegrasyonu, trafik kazası bildirimi, 'yakınımda ne var?' özelliği ile acil toplanma alanlarının görüntülenmesi ve afet sonrası enkaz altında 'alarm butonu' ile yardım çağrısı gibi tüm özellikleri anlatıldı.

Uygulamanın, vatandaşların güvenliğini artırmak ve kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirildiği vurgulandı. - GAZİANTEP

