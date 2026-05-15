Gaziantep'te 'Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' düzenlendi

Gaziantep'te "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Gaziantep İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmada hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının il birincileri belli oldu.

Kadın personeller arasında düzenlenen yarışmada, hafızlık kategorisinde Şahinbey Hoşgör Karataş Kur'an Kursu öğreticisi Kader Oruçtutan birinci oldu. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde ise Şehitkamil Mehmet Fadile Baloğlu Kur'an Kursu öğreticisi Nur Sena Şahin birincilik elde etti.

Erkek personeller arasında gerçekleştirilen yarışmada ise hafızlık kategorisinde Battalhöyük Camii İmam Hatibi Veysel Özbeyli birinci oldu. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde ise Şahinbey Mehmet Ziylan Camii İmam Hatibi Bilal Yılmaz birincilik elde etti.

İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, yarışmaya katılan tüm personelin büyük bir gayret ve özveri ortaya koyduğunu ifade ederek yarışmacıları tebrik etti. - GAZİANTEP

