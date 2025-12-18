Haberler

Gaziantep'te 16 öğrenci icazet merasiminde hafızlık belgelerini aldı

Gaziantep'te düzenlenen icazet merasiminde 16 kız öğrenci hafızlık belgelerini alarak taç giyme töreni ile bu önemli süreçlerini tamamladılar. Merasimde aileler duygusal anlar yaşadı.

Gaziantep'te düzenlenen icazet merasiminde hafızlığını tamamlayan 16 öğrenci, dualar eşliğinde taç giyip hafızlık belgelerine kavuştu.

İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan 16 kız öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı

Şahinbey Müftülüğü Nazire Eruslu Kur'an Kursunda düzenlenen merasim Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Merasimde, hafız öğrenciler de Kur'an-ı Kerim'den süreler okudu. Ardından kursların faaliyet ve başarılarını anlatan sinevizyon gösterimi katılımcılara izletildi.

Açılış konuşmasını yapan İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, hafızlık sürecinin önemine vurgu yaparak, hafız öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner de, "Hafızlığı bitiren öğrencilerimizin mutluluğuna ortak olduk. Nazire Eruslu Kur'an kursumuzda hafızlığını bitiren 16 öğrencimiz ile hazırlık eğitimini tamamlayıp hafızlık eğitimine başlayan 11 öğrencimiz için program düzenledik. Öğrencilerimize başarılar diliyor, onlara emek veren çok kıymetli kurs idaremize ve Kur'an kursu öğreticilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İlahilerin seslendirildiği merasimde öğrencilerin gösteri ve sunumları sonrası hafızlığını bitiren öğrenciler ile hafızlığa yeni başlayan öğrencilere hediye takdimi gerçekleşti.

Taç giyme töreninde duygusal anlar

Merasimin en özel bölümü olan taç giyme anlarında, öğrencilerin aileleri sahneye çıkarak evlatlarına eşlik etti. Hafız kızlara, babaları tarafından hem taç giydirildi hem de güller takdim edildi. Protokol üyeleri de öğrencileri tek tek tebrik etti.

16 öğrenci hafızlık belgesini aldı

İcazet merasiminde hafızlığını tamamlayan 16 öğrenciye belgeleri takdim edilerek hafızlık süreçleri resmen taçlandırıldı. Programda büyük bir coşku ve gurur yaşandı.

Merasime, İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, İl Müftü Yardımcısı Aziz Aktan, Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner, okul müdürleri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

