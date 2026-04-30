Gaziantep'te Flament Tekstil İşçileri Fabrika Önünde Protesto Başlattı

Gaziantep'te Flament Tekstil işçileri, ücretlerini alamadıkları iddiasıyla fabrika önünde protesto başlattı. İşçiler alacaklarının ödenmesi talebi ile eylemlerine devam ederken, işveren cephesinden henüz açıklama yapılmadı.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

Gaziantep'te faaliyet gösteren Flament Tekstil çalışanları, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle fabrika önünde protesto eylemi başlattı. Protesto sırasında çeşitli sloganlar atan işçiler, alacaklarının ödenmesini talep etti.

İşçilerden İbrahim Halil, "Bir aydır mağduruz, hakkımızı arıyoruz, hakkımızı vermiyorlar. Kapının önünden kovuyorlar. Hakkımızı istiyoruz, vermemek için her türlü yöntemi deniyorlar" diye konuştu.

Bir başka işçi ise "Bu kadar işçi çıkışını, tazminatını bekliyor. Öyle anlaşıldı. Arabulucuya gittik, arabulucu fabrikaya, fabrika tekrar arabulucuya yönlendiriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, kimse açıklama da yapmıyor. Fabrika yetkilileri 'Gidin istediğiniz yere şikayet edin' diyor. Yukarıdan bize bağırıp çağırıyorlar" ifadelerini kullandı.

İşçileri ziyaret eden BİRTEK-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik de "İşçilerin burada olması, hakkını alması demek. İşçilerin birlik ve beraberliği bu sorunları çözecek" ifadelerini kullanarak işçilere destek verdiklerini belirtti.

Protestonun sürdüğü öğrenilirken, konuya ilişkin işveren tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
