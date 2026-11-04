Gaziantep'te fabrika patronu Ahmet Aslansoy'un davasında savcılık ceza istedi

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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) -Gaziantep'te tekstil fabrikasında çalışan bir kadın işçiye yönelik cinsel saldırı ve taciz suçlamalarıyla yargılanan fabrika patronu Ahmet Aslansoy'un davasında savcılık mütalaasını sundu. Savcılık, sanığın her iki suçtan da cezalandırılmasını talep etti.

Gaziantep 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında, Ahmet Aslansoy hakkında yürütülen yargılamada savcılık esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada Aslansoy'un cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarından cezalandırılması istendi. Ayrıca her iki suç yönünden de nitelikli hallerin ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanması talep edildi.

AVUKATLARDAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Duruşmanın ardından açıklama yapan mağdur avukatları, soruşturmanın yaklaşık bir yıllık sürecinde iddianame ve dosya kapsamında ilerleme sağlanmadığını belirtti. Dosyanın 24 Kasım'da kamuoyuna yansımasının ardından iddianamenin kısa sürede hazırlandığını ve bir gün sonra davanın açıldığını ifade eden avukatlar, yargılama sürecindeki gelişmelere dikkat çekti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde yapılan açıklamada, kadın işçilerin Türkiye'nin farklı kentlerinde iş yerlerinde taciz ve cinsel saldırıya maruz kaldığına vurgu yapıldı.

Davada verilecek kararın yalnızca mağdur açısından değil, benzer hak ihlalleriyle karşı karşıya kalan kadın işçiler bakımından da önem taşıdığı belirtilen açıklamada, kadın işçilere örgütlenme, dayanışma ve hakları için birlikte mücadele etme çağrısı yapıldı.

Duruşmanın ardından Gaziantep Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını siyasi parti ve STK temsilcileri "Yaşasın kadın dayanışması", "Koruma, aklama; failleri yargıla!" sloganları atarak sonlandırdı.

Kaynak: ANKA