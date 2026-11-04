Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te fabrika patronu Ahmet Aslansoy'un davasında savcılık ceza istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te fabrika patronu Ahmet Aslansoy'un davasında savcılık ceza istedi Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te fabrika patronu Ahmet Aslansoy'un davasında savcılık ceza istedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çalışan kadın işçiye cinsel saldırı ve taciz suçlamasıyla yargılanan patron Ahmet Aslansoy'un davasında savcılık mütalaasını sundu. Savcılık, beşinci duruşmada Aslansoy'un her iki suçtan da cezalandırılmasını istedi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) -Gaziantep'te tekstil fabrikasında çalışan bir kadın işçiye yönelik cinsel saldırı ve taciz suçlamalarıyla yargılanan fabrika patronu Ahmet Aslansoy'un davasında savcılık mütalaasını sundu. Savcılık, sanığın her iki suçtan da cezalandırılmasını talep etti.

Gaziantep 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında, Ahmet Aslansoy hakkında yürütülen yargılamada savcılık esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada Aslansoy'un cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarından cezalandırılması istendi. Ayrıca her iki suç yönünden de nitelikli hallerin ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanması talep edildi.

AVUKATLARDAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Duruşmanın ardından açıklama yapan mağdur avukatları, soruşturmanın yaklaşık bir yıllık sürecinde iddianame ve dosya kapsamında ilerleme sağlanmadığını belirtti. Dosyanın 24 Kasım'da kamuoyuna yansımasının ardından iddianamenin kısa sürede hazırlandığını ve bir gün sonra davanın açıldığını ifade eden avukatlar, yargılama sürecindeki gelişmelere dikkat çekti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde yapılan açıklamada, kadın işçilerin Türkiye'nin farklı kentlerinde iş yerlerinde taciz ve cinsel saldırıya maruz kaldığına vurgu yapıldı.

Davada verilecek kararın yalnızca mağdur açısından değil, benzer hak ihlalleriyle karşı karşıya kalan kadın işçiler bakımından da önem taşıdığı belirtilen açıklamada, kadın işçilere örgütlenme, dayanışma ve hakları için birlikte mücadele etme çağrısı yapıldı.

Duruşmanın ardından Gaziantep Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını siyasi parti ve STK temsilcileri "Yaşasın kadın dayanışması", "Koruma, aklama; failleri yargıla!" sloganları atarak sonlandırdı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
İsrail Merkez Seçim Komitesi, Netanyahu'nun seçimi kaybettiğini 'Resmen' açıkladı

Son sözü seçim komitesi söyledi! Yenilgisi tescillendi
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza

İki gazeteci için iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza
55 yaşındaki ambulans şoförü 112 kilometre koşarak Türkiye şampiyonu oldu

55 yaşındaki ambulans şoföründen tarihi başarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti

Büyük umutlarla gelen genç yıldızdan olay hareket!

Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü

Böylesi daha önce yaşanmadı! O koltuğa artık bir Müslüman oturacak
Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış

Barış anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde

Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar

Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız

Hezimetten sonra bu fotoğrafı paylaştı! Uyarısı da resmen tehdit
İşçilerin kaldığı konteynerde gece yarısı yangın faciası! 3'ü ağır 12 yaralı

Gece yarısı cayır cayır yandı! Canlarını zor kurtardılar