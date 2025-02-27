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Gaziantep'te Depremzedelere Yeni Camiler Yapıldı

Gaziantep'te Depremzedelere Yeni Camiler Yapıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı 3 kırsal mahallenin camileri, hayırsever destekleriyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve yıkılan Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı 3 kırsal mahallenin camileri hayırsever vatandaşların destekleriyle yenisi yapılarak düzenlenen törenlerle ibadete açıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Taşdeğirmen, Akkoç ve Aşağı Gözey kırsal Mahallelerindeki camiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkılmıştı. Depremlerde yıkılan 3 caminin yerine hayırseverin destekleriyle yenisi yapıldı. Yapılan yeni camiler düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Açılışta konuşan Araban ilçe Kaymakamı Özgür İşçimen, "Hiç şüphesiz hayırların en hayırlısı cami yaptırmak ve vesile olmaktır. Bu manada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şahsım ve tüm ilçemiz halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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