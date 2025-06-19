Gaziantep'te Depremzede Öğrencilere Karne Şenliği Düzenlendi

Gaziantep'te Depremzede Öğrencilere Karne Şenliği Düzenlendi
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Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, depremzede öğrenciler için Nurdağı ilçesindeki Hisar İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne şenliği düzenledi. Etkinlik, müzik, oyun ve ikramlarla renkli anlar sundu.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Nurdağı ilçesinde bulunan Hisar İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören depremzede öğrenciler için düzenlenen karne şenliğine katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen etkinlikte, öğrenciler, öğretmenler ve vakıf gönüllüleri bir araya geldi. Program, eğlenceli müziklerle başladı; oyun parkurları, çeşitli ikramlar ve geleneksel oyunlarla devam etti. Etkinlik boyunca çocuklar keyifli vakit geçirirken, günün sonunda unutulmaz hatıralarla karne heyecanını yaşadılar.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, etkinliğin önemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu organizasyon aynı zamanda manevi bir dayanışmanın da göstergesidir. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk bizler için en büyük ödüldür. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu etkinlik, hem öğrenciler hem de katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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