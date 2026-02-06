Haberler

Gaziantep protokolünden İslahiye'de deprem şehitliğine ziyaret

Gaziantep protokolünden İslahiye'de deprem şehitliğine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep kent protokolü, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde İslahiye ilçesindeki deprem mezarlığını ziyaret ederek hayatını kaybedenler için dua etti. Anma programına katılan protokol üyeleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

Gaziantep kent protokolü, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde İslahiye ilçesindeki deprem mezarlığını ziyaret ederek hayatını kaybedenler için dua etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde İslahiye'de bin 435 vatandaş hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Felaketin 3. yıl dönümünde, yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren deprem mezarlığına akın etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette dualar okunarak mezarlara karanfiller bırakıldı.

Anma programına, İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman Gelebek katıldı. Protokol üyeleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla yakından ilgilenerek taziyelerini iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler