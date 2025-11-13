Gaziantep'te Beklenen Sağanak Yağış Başladı

Gaziantep'te uzun süredir etkili olan kurak havanın ardından sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini sürdürüyor. Aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Kentte uzun zamandır beklenen yağış, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtti. - GAZİANTEP