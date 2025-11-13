Haberler

Gaziantep'te Beklenen Sağanak Yağış Başladı

Güncelleme:
Uzun süredir kurak hava etkili olan Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde sevinçle karşılandı. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Gaziantep'te uzun süredir etkili olan kurak havanın ardından sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini sürdürüyor. Aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Kentte uzun zamandır beklenen yağış, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
