Gaziantep'te yaşayan Ayşegül Yener, 7 yıldır mozaik sanatıyla uğraşarak taş, cam ve mermeri sanatsal eserlere dönüştürüyor.

Gaziantep'te yaşayan 60 yaşındaki Ayşegül Yener, yağlı boya resimlerle başladığı sanat yolculuğunu mozaikle sürdürüyor. Yaklaşık 7 yıldır mozaik sanatıyla ilgilenen Yener, küçük taş ve cam parçalarını bir araya getirerek birbirinden farklı eserler ortaya çıkarıyor. Mozaik sanatına duyduğu ilginin uzun yıllara dayandığını belirten Yener, daha önce yağlı boya tablolar yaptığını ancak mozaik sanatının her zaman aklının bir köşesinde olduğunu söyledi.

"Bize çok güzel bir miras bırakılmış"

Mozaiklerin geçmişin yaşam biçimini günümüze aktardığını dile getiren Yener, "Bu mozaikler olmasaydı o dönem insanlarının nasıl yaşadığını, neler yiyip içtiğini, nasıl giyindiğini ve tarzlarını bilemezdik. Bize çok güzel bir miras bırakılmış. Ben de bunu elimden geldiğince sürdürmeye çalışacağım" dedi.

"Küçük parçalardan bir hikaye oluşturuyoruz"

Mozaik sanatının kendisi için ayrı bir büyüsü olduğunu belirten Yener, bu sanatın en etkileyici yönünün parçalanan bir bütünü yeniden bir araya getirmek olduğunu söyledi. Küçük parçaların birleşmesiyle büyük hikayeler ve sanat eserleri ortaya çıktığını kaydeden Yener, mozaik sanatını estetik ve anlam bakımından özel bir yerde tuttuğunu dile getirdi.

Cam ve mermeri sanatla buluşturuyor

Çalışmalarında cam, mermer ve kayrak taşı kullandığını anlatan Yener, malzemelerin kendine özgü özellikleri bulunduğunu belirtti. Camla çalışmanın oldukça zor ve emek isteyen bir süreç olduğunu ifade eden Yener, modern tasarımlarda camın farklı bir görünüm sunduğunu, ancak klasik mozaik anlayışı ve kalıcılık açısından mermerin kendisi için daha ön planda olduğunu söyledi.

Bir eser için 15 gün emek harcıyor

Kendine özgü tekniklerle daha önce benzeri yapılmamış çalışmalar da ortaya koyduğunu belirten Yener, özellikle camla uyguladığı 'kıl teknik' çalışmasının uzun ve titiz bir süreç gerektirdiğini anlattı. Camları tek tek ince şekilde kestiğini ve dikey olarak yapıştırdığını belirten Yener, bu yöntemle tonlama yaparak resimler oluşturduğunu kaydetti.

Söz konusu tekniğin oldukça fazla zaman aldığını ifade eden Yener, günde 4 saat çalışması halinde bir eseri yaklaşık 15 günde tamamlayabildiğini belirtti. Yener, mozaik sanatını yaşatmak ve kendi özgün eserleriyle bu köklü mirasa katkı sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı