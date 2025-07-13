Gaziantep'te Aşırı Sıcaklardan Kaçış: Sıtma Pınar Çayı ve Ak Pınar Su Gözünde Serinleme
Gaziantep'in Araban ilçesinde, hava sıcaklıklarının 44-46 dereceye kadar yükselmesiyle vatandaşlar, serinlemek için Sıtma Pınar Çayı ve Ak Pınar Su Gözüne akın ediyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde hava sıcaklığının 44-46 dereceye kadar yükseldiği aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Sıtma Pınar Çayı ile Ak Pınar Su Gözünde suya girerek serinlemeye çalışıyor.
Gündüzleri hava sıcaklığının zaman zaman 44-46 dereceye kadar yükseldiği Araban ilçesinde aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar Sıtma Pınar Çayı ile Ak Pınar Su Gözünde suya girerek serinlemeye çalışıyor.
Aileleriyle birlikte Sıtma Pınar Çayı ile Ak Pınar Su Gözünün temiz ve soğuk suyunda yüzdüklerini söyleyen vatandaşlar, "Özellikle gündüzleri hava sıcaklığının zaman zaman 44-46 dereceye kadar yükseldiği Araban ilçesinde aşırı sıcaklarda bunaldıklarını, serinlemek için Sıtma Pınar Çayı ile Ak Pınar Su Gözünün temiz suyuna girip ağaçların altında oturup dinlenerek hafta sonunu geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP