Gaziantep'te Aşırı Sıcaklar Vatandaşları Parklara Taşırdı

Gaziantep'te etkisini iyice hissettiren sıcak hava nedeniyle vatandaşlar parklara akın ederek ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Gaziantep'te de sıcak havalar etkili olmaya devam ederken, ormanlara girişlerin yasak olduğu kentte vatandaşlar gündüzün yanı sıra akşam saatlerinde de soluğu parklarda alıyor.

Gaziantep'te özellikle son haftalarda etkili olan aşırı sıcaklar vatandaşları bunaltırken, sıcak nedeniyle evlerinde duramayan vatandaşlar, soluğu parklarda alıyor. Daha önce sadece hafta sonları kalabalık olan parklar şimdiler de haftanın her günü dolup taşıyor.

Günün ilk saatlerinden itibaren bunaltan sıcak hava, vatandaşların günlük işlerini sürdürmesini de zorlaştırırken, 40 derece ve üzerinde seyreden sıcaklıklar özellikle yaşlıları ve çocukları çok olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin özellikle öğle saatlerinde 45, akşam saatlerinde de 35 dereceyi gösterdiği kentte serinlemek isteyen vatandaşlar, parklarda dinleniyor.

Parklarda yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazıları aileleriyle birlikte piknik yaparken, bazıları ise uyuyarak dinlendi. Sıcak havadan bunalan ve hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile birlikte parklarda vakit geçirmenin tadını çıkarttı. Parklara akın eden vatandaşlar piknik yaparken, çocuklar ise oyun oynadı. Ailece parkların yolunu tutan vatandaşlar, akşam yemeklerini parklarda yiyip, semaverle çay demledi.

Sıcak havalar nedeniyle parkta dinlenmeye ve serinlemeye çalıştıklarını söyleyen vatandaşlar, bu yıl havaların çok sıcak geçtiğine dikkat çektiler. Sıcak ve bunaltıcı havalar nedeniyle evde duramadıklarını ve ailece soluğu parkta aldıklarını belirten vatandaşlardan Yusuf Kaptan, "Bu yıl çok sıcak geçiyor. Kışın yağmur yağmadığı ve sular çekildiği için zaten bayağı bir sıcaklık var. Bu zamana kadar böyle bir sıcak görülmedi. 40-45 derecenin üzerinde sıcaklıklar oluyor. Millet evde klima çalıştırıyor ama klimalara da elektrik dayanmıyor. Sıcak hava nedeniyle herkes akşamı bekliyor. Serin olan alanları ve parkları tercih ediyorlar" dedi.

Sıcak hava nedeniyle parkta dinlenmeye ve serinlemeye çalıştığını söyleyen Meryem Evran ise, "Sıcak hava nedeniyle bunalımdayız. Sıcak hava nedeniyle insanlar soluğu artık parklarda alıyor. Allah'a dua ediyor ve rahmetini bekliyoruz. Serinlemek için kendimizi parklara atıyoruz. Bol bol soğuk su içiyoruz. Bu yılki sıcaklıklar hiçbir zaman görülmedi" diye konuştu. - GAZİANTEP