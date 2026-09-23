Gaziantep'te 76 yaşındaki adam, 11 yaşında başladığı berberliği 65 yıldır sürdürüyor

Gaziantep'te yaşayan 76 yaşındaki adam, 65 yıldır berberlik mesleğini sürdürerek müşterilerini tıraş ediyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Abdulkadir Aksoy, ilkokul yıllarında maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatını sürdüremeyince babası tarafından meslek öğrenmesi için bir berberin yanına yerleştirildi. 11 yaşında berberlik mesleğine çırak olarak başlayan Aksoy, eline aldığı makası 65 yıldır bırakmadı. Her gün sabahın erken saatlerinde dükkanının yolunu tutarak işinin başına geçen Aksoy, çocuk yaşta başladığı mesleğini bugün 5 metrekarelik dükkanında sürdürmenin ve yıllardır müşterilerine hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"65 yıldır berberim"

Çocukluk yılında ilkokulu bitirdikten sonra berberliğe çırak olarak başladığını belirten Abdulkadir Aksoy, "Çocukluk yıllarında ilkokuldan çıktım. Ondan sonra berberliğe girdim, çırak olarak başladım. Şu anda hala devam ediyorum. Benim emsallerim çok yüksek yerlere gittiler. O dönemde ailemin maddi durumu iyi değildi. Babamın da berber bir asker arkadaşı vardı, beni onun yanına koydu. O gün bugündür 65 yıldan beri bu mesleği yapmaya çalışıyorum ve yapıyorum" dedi.

"İşini severek yapmazsan randıman alamazsın"

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Aksoy, "Bir insan mesleğini severek yapmazsa zaten randıman alamaz, o mesleği yapamaz. Onun için mesleğimi severek yapıyorum. Sabahleyin saat 07.00-07.30'da açarım. Akşam ezanından önce kapatırım. Çünkü benim belirli müşterilerim var. Bundan sonra gerekirse tarlaya falan gider gelirim. Zamanım bu şekilde geçiyor" dedi.

"Mesleği öğretip geleceğe aktarmak mutlu etti"

Abdulkadir Aksoy, "Meslek hayatımda 4-5 tane kalfa yetiştirdim. Onlar da gitti, dükkan açtılar. Biri şu an merkezde, biri vefat etti. Diğer 2-3 tanesi mesleği bıraktı. Mesleği birilerine öğretip geleceğe aktardığımız için tabii ki mutluyuz. Mutlu olmaz mı insan, yaptığın işin işe yaraması ve hatta birilerinin bir yerlere gelmesi insanı mutlu ediyor. Dolayısıyla mutlu oldum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı