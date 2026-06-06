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Jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

Jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı
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Gaziantep Jandarma ekipleri, İslahiye ve Yavuzeli ilçelerinde 745 kadına KADES uygulamasını yükleyerek bilgilendirme yaptı. Ayrıca 257 erkeğe farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, 745 kadına Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımını yaptı. Ekipler, İslahiye ve Yavuzeli ilçelerinde 745 kadının telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edilmesini sağlayan KADES uygulamasını yükletti. Ekipler, uygulama ile ilgili bilgilendirmede de bulundu.

Ekiplerin icra ettiği faaliyetler kapsamında 257 erkek vatandaşa da farkındalık eğitimi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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