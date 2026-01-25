Haberler

Gaziantep Valiliği: "Şu ana kadar taramalarımızda tespit edilmiş bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini ve tarama faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı.

Gaziantep Valiliği, 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirterek, AFAD ve diğer ilgili kurumların sahada tarama faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kentte hafif şekilde hissedildi. Depremle ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 19.13'te merkez üssü Nurdağı ilçemiz olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar taramalarımızda tespit edilmiş bir olumsuzluk ya da ilgili birimlerimize ulaşmış bir ihbar bulunmamaktadır. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımızın sahada tarama faaliyetleri devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı

Tedesco'dan ayrılığa veto: Ne teklif gelirse gelsin satılmayacak
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi

Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu