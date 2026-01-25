Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü.
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Nurdağı olan depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel