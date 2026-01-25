Haberler

Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Nurdağı olan depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
