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Gaziantep'te 125 Öğrenciye Güvenlik Trafik Eğitimi

Gaziantep'te 125 Öğrenciye Güvenlik Trafik Eğitimi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, ilkokul ve özel eğitim öğrencilerine temel trafik güvenliği üzerine eğitim verdi. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 125 öğrenciye güvenlik trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Nizip Yeniyazı İlköğretim Okulu, Yavuzeli Hacımallı İlköğretim Okulu ve Oğuzeli Bozgeyik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 125 öğrenciye güvenlik trafik eğitimi verdi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere, temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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