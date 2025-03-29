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Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nden Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nden Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
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Başhekim Dr. Hüseyin Esen, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı. Tüm sağlık çalışanları ve hastaları için bayramda sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ramazan ayının ardından bayram sevincinin yaşandığını ifade eden Dr. Esen, "Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramlar birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yaşandığı en özel günlerdir. Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci ve manevi huzuru içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bayramda tüm güzelliklerin ve iyiliklerin en güzel şekilde yaşanması dileğiyle tüm halkımızın, özellikle ambulanslarda, acil servislerde nöbet tutan, hastanede mesai yapan tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini temenni ederim. Bayramı hastanede geçirecek olan hastaların kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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