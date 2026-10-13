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Gaziantep Nurdağı ve İslahiye'de depremzede çocuklara etkinlikle hediye dağıtıldı

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Gaziantep Nurdağı ve İslahiye'de depremzede çocuklara etkinlikle hediye dağıtıldı
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Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde deprem bölgesindeki çocuklar için etkinlikler düzenlendi. Köylerdeki, ilçe merkezlerindeki ve özel durumlu çocuklara toka, çiçek ve çeşitli hediyeler ulaştırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde çocuklar için etkinlik yapılarak hediye dağıtıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde deprem bölgesindeki çocuklar için çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinlikler çerçevesinde, köylerdeki ve ilçe merkezlerindeki çocuklar ile özel durumlu çocuklara ulaşıldı. Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların yüzünün güldürülmesi ve onlara kendilerini özel hissetmeleri hedeflendi. Etkinliklere İslahiye ve Nurdağı ilçe müftülükleri ile hayırseverler vatandaşlar ve dernekler de destek verdi.

Etkinliklerde çocuklara toka, çiçek ve çeşitli hediyeler ulaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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