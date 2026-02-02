Haberler

Nakliyatçılar Odası Başkanı Kaya'dan Berat Kandili mesajı

Güncelleme:
Gaziantep Nakliyatçılar Odası Başkanı Ahmet Kaya, Berat Kandili dolayısıyla birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, geceye dair sağlık ve huzur dileklerinde bulundu.

Gaziantep Nakliyatçılar Odası Başkanı Ahmet Kaya, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Berat Kandili'nin birlik, beraberlik ve manevi huzurun pekiştiği müstesna gecelerden biri olduğunu belirten Başkan Ahmet Kaya, mesajında, "Berat Kandili; affın, arınmanın ve gönüllerin huzur bulduğu mübarek bir gecedir. Bu anlamlı gecenin başta nakliyeci esnafımız olmak üzere Gaziantep'imize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Dualarımızın kabul, kandilimizin mübarek olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Kaya, mesajında dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaparak, bu mübarek gecelerin toplumsal birlikteliğin güçlenmesine vesile olmasını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
