Gaziantep'in Soğan Kebabı Kış Aylarının Vazgeçilmezi

Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan kentin eşsiz lezzetleri arasında yer alan soğan kebabı, besin değerinin yüksek olması nedeniyle vücut direncini artırdığı için sonbahar ve kış aylarında tüketimi artıyor.

Türkiye'nin mutfak kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Gaziantep'te özellikle sonbahar aylarında soğan kebabı büyük talep görüyor. Kentte özellikle grip ve nezle gibi rahatsızlıkların yoğun olarak görüldüğü sonbahar ve kış mevsiminde ilgi gören soğan kebabı, "şifa deposu" olarak tüketilen kebaplar arasında yer alıyor.

Havaların serinlemesiyle birlikte sezonu açılan soğan kebabı, özellikle mevsimsel geçiş dönemlerinde vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Soğan ile etin birleştiği soğan kebabı, damak tadını önemseyenlerin de severek tükettiği kebap olarak öne çıkıyor.

Gaziantep'i ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de hem gözüne hem de damağına hitap eden soğan kebabı, özel seçilen mor renkli kuru soğanların ikiye bölünüp zırhla kıyma haline getirilen et, kebap şişlerine tek tek diziliyor.

Daha sonra pişmesi için ocağa atılan soğan kebabı, piştikten sonra bakır tabakların içine konuluyor ve terlemesi için tekrar ocağa bırakılıyor. Yaklaşık 10 dakika ocakta bekletilen soğan kebabı, nar ekşisi, limon, karabiber ve pul biber ile hazırlanan sos üzerine döküldükten sonra servis ediliyor. Görüntüsü ve lezzetiyle de adından söz ettiren soğan kebabı, genellikle ayranla birlikte tüketiliyor.

Kebap ustası Ahmet Çadır, Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan soğan kebabının gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi dolayısıyla mevsim geçişlerinde en çok tercih edilen yemekler arasında yer aldığını söyledi.

Mevsim meyve ve sebzeleriyle kebap yapılan Gaziantep'te havaların serinlemesiyle soğan kebabının bu dönemlerde talep gördüğünü belirten Çadır, "Yaz aylarının bitimi, sonbaharın başlamasıyla soğan kebabına talep yoğunlaştı. Sebebi gribal enfeksiyon, nezleye ve gribe iyi geldiği için, birebir antibiyotik ve doğal şifa kaynağı olan soğan kebabını biz Gaziantep'te sürekli tüketiriz. Soğan kebabı kış aylarında en çok talep gören kebaplardandır. Gaziantep'te çok kebap çeşidi var. Mevsimine göre kebaplarımızı değerlendiriyoruz. Sonbaharda ve kışın bolca soğan kebabı tüketiriz. Tüm misafirlerimizi Gaziantep'e bekleriz" dedi.

Demir şişlere, özel seçilen kuru soğan ile zırhla kıyılmış etin saplanmasıyla hazırlanan soğan kebabının tercihe göre şişte veya tepside pişirildiğini bildiren Çadır, "Soğan kebabı için mor soğanın küçük olanlarını seçeriz, soğanı ikiye böleriz ve kıyma ile buluştururuz. Kıymanın yağı ve aromasıyla birlikte pişer. Sofralarımızda misafirlerimize ikram ederiz. Soğan kebabının Gaziantep'te yenilmesini tavsiye ediyoruz. Her soğandan soğan kebabı olmaz. Soğan kebabının soğanı çok küçük, çok ir ve beyaz soğan olmayacak. Soğan kebabı mor soğanla yapılır. Soğanda bol miktarda A, B ve C vitamini var. Soğan zaten doğal antibiyotik. Bunlar birleşince karabiber, biberle çok güzel bir şifa kaynağı oluyor. Soğan kebabının mevsimi sonbaharın sonuna doğru başlar. Kış boyunca Gaziantep'te yapılır. İlkbahara kadar soğan kebabı tercih edilir" diye konuştu.

Doğal antibiyotik olduğu için sonbahar ve kış aylarında soğan kebabını bolca tükettiklerini belirten vatandaşlar ise soğan kebabını çok sevdiklerini ve bu mevsimlerde fırsat buldukça soğan kebabını yemeye çalıştıklarını dile getirdiler. - GAZİANTEP