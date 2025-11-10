Gaziantep'in Kutnu Kumaşına Artan İlgi

Yüzyıllardır ilmek ilmek dokunan ve padişah kaftanlarında kullanıldığı için saray kumaşı olarak da bilinen kutnu kumaşından yapılan çeşitli ürünlere ilgi arttı.

Geçmişte birçok medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapan Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünü olan kutnu kumaşının geleceğe taşınması amacıyla ayakkabı, çanta, ceket, fular, kravat ve kaftan gibi ürünler tasarlanıyor. Görkemin, zarafetin ve estetiğin simgesi olarak görülen kutnu kumaşından yapılan ürünlere en çok ise gençler ilgi gösteriyor. Gaziantep'i ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok aldığı eşyaların başında birbirinden güzel kutnu ürünler gelirken, özellikle sanal alemde yeni tasarım ürünler büyük ilgi görüyor.

Son zamanlarda yeniden yaygınlaşmaya başlayan kutnu kumaşına ilginin her geçen gün daha fazla artmasıyla birlikte yeni model ürünler üreten kutnu kumaşı ustası 65 yaşındaki Abdulkadir Mekki'nin ürünleri büyük ilgi görüyor. Kutnu kumaşının yaşatılması için çalışmalar yürüten ve farklı modeller üzerinde çalışan Mekki, saray kumaşı olarak bilinen ve Osmanlı padişahlarının kaftanlarında da kullanılan kutnu kumaşına ilginin artması ve dünyaca ünlü olan moda firmaları tarafından kullanılmaya başlaması üzerine yeni ürünler tasarlamaya devam ediyor.

Kutnu kumaşından dokuduğu ürünlere özellikle son dönemlerde gençlerin büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Mekki, atölyesinde yeniden tasarladıkları kutnu kumaşın genç kesimin modası olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Tarihi değeri olan kutnu kumaşının Türkiye'de yalnızca Gaziantep'te dokunan ipekli bir dokuma türü olduğunu bildiren Mekki, görkem, zarafet ve estetik ifade eden kutnu kumaşın hammaddesinin suni ipek ve pamuk ipliği olduğu bilgisini verdi. Kutnu kumaşının içinde sentetik hiçbir madde bulunmadığından dolayı oldukça sağlıklı olduğunu ifade eden Mekki, kutnu kumaşın Türkiye'nin pek çok bölgesinde yöresel giysilerin yapımında kullanıldığını söyledi.

Kutnu kumaşını bütün dünyaya tanıtmak ve satmak istediklerini belirten Mekki, kutnu kumaşının Selçuklular dönemine dayanan tarihi bir kumaş olduğunu bildirerek, "Kutnunun değişik çok çeşitleri var. Kutnu her alanda yüzyıllardır kullanılan bir kumaş. Çözgüsü ipek, atkısı pamuk olurdu. Şu anda fiskos iplik ve suni ipek kullanıyoruz. Arasındaki de yüzde 100 koton pamuktur. Kutnu dediğimiz zaman saten örgüler gelir ama normal bez ayak örgüleri vardır. Meydaniye gruplardır, meydancılıktan türemiş bir kelimedir. Her kumaşın adı, hikayesi, her yörenin ve her bölgenin ayrı kumaşı var. Meslek gruplarına göre kullanılan, bebek doğduğunda bebeğe zıbın, erkeklerin damatlık kıyafetleri, gelinlik kızların çeyizleri, vestiyer, şalvar, etek, elbise ve farklı çeşitleri var. Atlas grupları ise yüksek erkanın kullanmış olduğu kumaş. Düğünlük, misafirlik kumaşlar ve diğerleri günlük alanda kullanılan kumaşlar. Saten örgülü kumaşları yüzeyine kullanırken içerisinde de meydaniye kumaşlardan astar yaparlar. İki taraflı kullanırlar. Misafir geldiği zaman ise çıkartıp saten tarafını iş yaptığı yerde meydaniye tarafını kullanırken misafir gelince saten tarafını kullanır" dedi.

Osmanlılar döneminde de kutnu kumaşının kullanıldığını ve şimdi de günümüze kadar uzandığını dile getiren Mekki, "Son dönemde gençler, tasarımcılar ve modacılar kutnu kumaşına ilgi duyuyor. Şu an aklınıza ne gelirse kutnu kumaşı var. Kutnu kumaşından hem ev tekstili, hem kıyafet hem de çanta, ayakkabı, altın keseleri, fıstık keseleri, içerisine şekerlemeler koydukları keseler yani yatak örtüsüne kadar birçok ürün yapıyoruz. Ev tekstili dediğimizde kırlent, yastık, yatak örtüsü. Kıyafet dediğimizde elbise, ceket, pantolon, erkekler için kravatlar, bayanlara fular, hediyelik şal grupları var" diye konuştu. - GAZİANTEP