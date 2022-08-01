Gaziantep haberleri! Şehitkamil'den Karacaahmet Mahallesine yeni park - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haberleri! Şehitkamil'den Karacaahmet Mahallesine yeni park

Gaziantep haberleri! Şehitkamil'den Karacaahmet Mahallesine yeni park

Gaziantep haberleri... Karacaahmet Mahallesi 78 No'lu Park ve Otoparkı inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bu bölgede şu an itibariyle yerleşimler başlamak üzere. Vatandaşımız gelmezden önce onların yeşil alanlarını temin edelim, diye park çalışmamızı tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk" dedi.

 - Güncelleme:

Karacaahmet Mahallesi 78 No'lu Park ve Otoparkı inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bu bölgede şu an itibariyle yerleşimler başlamak üzere. Vatandaşımız gelmezden önce onların yeşil alanlarını temin edelim, diye park çalışmamızı tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, henüz yerleşimin yoğunlaşmadığı yaşam alanında başlatılan park ve otoparkın tamamlandığını kaydetti. Karacaahmet Mahallesi 78 Nolu Park ve Otoparkı yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, parkın 20 bin 176 metrekare alan üzerine yapıldığı bilgisini verdi.

Karacaahmet Mahallesi 78 Nolu Park'ın içerisinde; 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 2 adet engelsiz oyun grubu, 2 adet fitness alanı, 450 metre yürüyüş yolu bulunduğu bilgisini aktaran Başkan Fadıloğlu, parka ait 200 araçlık otopark yaptıklarını söyledi.

"Engelsiz park yaptık"

Engelli vatandaşların parktan rahatlıkla yararlanabileceklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Karacaahmet Mahallesi'nde yapmış olduğumuz yeni parktayız. Karacaahmet Mahallesi de çok yoğun gelişen ve büyüyen bir bölge konumunda. Şehitkamil Nikah Salonu'nun olduğu noktadan sonra Fıstıklık Mahallesi'ne kadar olan bölgenin arasında kalan, daha önce enkaz alanı olarak planlanmış. Alt kısımları da sağlam zemin olan bu bölgede imar çalışması yapılmıştı. Bir taraftan Fıstıklık Mahallesi'nin yoğunluğu, bir taraftan bu bölgenin yoğunluğu ile birlikte yeşil alan ihtiyacı hasıl oldu. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ve yapılan planlamanın sonucunda oluşan bu alanı şu anda milletimizin hizmetine sunduk" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karacaahmet Şehitkamil Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title