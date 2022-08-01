Gaziantep haberleri! Şehitkamil'den Karacaahmet Mahallesine yeni park

Karacaahmet Mahallesi 78 No'lu Park ve Otoparkı inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bu bölgede şu an itibariyle yerleşimler başlamak üzere. Vatandaşımız gelmezden önce onların yeşil alanlarını temin edelim, diye park çalışmamızı tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, henüz yerleşimin yoğunlaşmadığı yaşam alanında başlatılan park ve otoparkın tamamlandığını kaydetti. Karacaahmet Mahallesi 78 Nolu Park ve Otoparkı yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, parkın 20 bin 176 metrekare alan üzerine yapıldığı bilgisini verdi.

Karacaahmet Mahallesi 78 Nolu Park'ın içerisinde; 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 2 adet engelsiz oyun grubu, 2 adet fitness alanı, 450 metre yürüyüş yolu bulunduğu bilgisini aktaran Başkan Fadıloğlu, parka ait 200 araçlık otopark yaptıklarını söyledi.

"Engelsiz park yaptık"

Engelli vatandaşların parktan rahatlıkla yararlanabileceklerini dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Karacaahmet Mahallesi'nde yapmış olduğumuz yeni parktayız. Karacaahmet Mahallesi de çok yoğun gelişen ve büyüyen bir bölge konumunda. Şehitkamil Nikah Salonu'nun olduğu noktadan sonra Fıstıklık Mahallesi'ne kadar olan bölgenin arasında kalan, daha önce enkaz alanı olarak planlanmış. Alt kısımları da sağlam zemin olan bu bölgede imar çalışması yapılmıştı. Bir taraftan Fıstıklık Mahallesi'nin yoğunluğu, bir taraftan bu bölgenin yoğunluğu ile birlikte yeşil alan ihtiyacı hasıl oldu. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ve yapılan planlamanın sonucunda oluşan bu alanı şu anda milletimizin hizmetine sunduk" dedi. - GAZİANTEP