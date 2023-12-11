Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yağış Sonrası Yardımlarını Sürdürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış sonucunda evleri zarar gören ailelere beyaz eşya, halı ve battaniye yardımı yapmaya devam ediyor. Başkan Fatma Şahin, destek verilen aileleri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve taleplerini öğreniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz gün 3 saatte metrekareye 70 kilogram yağmurun düşmesi sonucunda evleri zarar gören ailelere yönelik beyaz eşya, halı ve battaniye yardımını sürdürürken, Başkan Fatma Şahin destek verilen aileleri evlerinde ziyaret etti, ihtiyaçlar ve talepler konusunda bilgi aldı.

Son 30 yılın en kuvvetli yağışının 8 Aralık Cuma günü rapor edildiği kentte evleri ve iş yerleri su basan ailelerin yardımına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koştu. Bu kapsamda ekipler, taşıma kapasitesinden fazla yağan yağmur ve kuruyan yaprakların menfezleri kapatması nedeniyle şehrin bazı noktalarında yaşanan olumsuzluklara karşı hızlıca altyapı önlemlerini alırken, sosyal yardımlar içinse gelen ihbarlar üzerine temizlik desteğinin yanında beyaz eşya, halı ve battaniye yardımı yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yoğun yağmur yağışında evlerindeki eşyaları zarar gören Eryiğit, Çelen, Özdar ve Yıldırım ailelerini ziyaret etti. Konaklama alanlarının son durumu hakkında bilgi alan Başkan Fatma Şahin, büyükşehire yapılan ihbarların tamamının dikkate alındığını ve ekiplerin vatandaşların taleplerine ivedilikle cevap vermek için 7/24 sahada mesaisini sürdürdüğünü söyledi.

Evimizin her şeyini dört dörtlük yaptılar

Yaşanan yağmur dolayısıyla evi zarar gören Nuray Özdar ise, evlerinin temizlik, altyapı ve eşya yardımı hususlarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yardım eli uzattığını anlatarak, "Ekipler evimizin ilk etapta giderini açtılar. Ardından temizlik yapıldı. Her şeyi dört dörtlük yaptılar. Gösterdikleri gayretten ve yardımlardan dolayı başta Başkanımız Fatma Şahin'e ve ekiplere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP