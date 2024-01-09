Gaziantep Beykent Mahallesi'nde Alt veya Üst Geçit Talebi

Gaziantep, Beykent Mahallesi sakinleri, ölümlü kazaların son bulmasını istedikleri Beykent Gaziray Beylerbeyi İstasyonu Bulvarı'na alt veya üst geçit yapılmasını istediklerini belirtti.

Gaziantep'te vatandaşlar trafiğin yoğun bir şekilde aktığı Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan Kalyon Stadyumu-Adliye yolunda herhangi bir önlem olmadan karşıya geçmek zorunda kalan ve iş yerlerine, okullarına gitmek için bu yolu kullanmak zorunda kalan mahalle sakinleri alt veya üst geçit yapılmasını istiyor. Herhangi bir uyarıcı işaretin bulunmadığı noktada karşıya geçmek için canlarını tehlikeye atan vatandaşlar, can kaybı yaşanmaması için üst geçit yapılmasını istedi.

"Çocuklar karşıya geçerken çok sıkıntı yaşıyorlar"

Okullardan çıkan öğrencilerin karşıya geçerken sıkıntı yaşadıklarını söyleyen mahalle sakini Mehmet Yıldırım, "Gaziray İstasyonuna geçerken trafik anlamında burada çok sıkıntılar oluyor. Yani buraya alt veya üst geçit gibi bir çözüm getirilmesini bekliyoruz. Baya tehlikeli durumlar oluşabiliyor. Özellikle okullardan çıkan çocuklar karşıdan karşıya geçerken çok sıkıntı yaşıyorlar. Aynı zamanda Kalyon Stadyumunda yapılan maç günlerinde trafik çok aşırı kalabalık oluyor. Yayalar buradan geçerken trafik durma noktasına geliyor. Burada bir üst geçit yapılsa bu sıkıntı yaşanmak diye düşüyorum. Geçenlerde bir motosiklet kadına çarptı ve sürekli bir trafik kazası durumu oluşuyor" dedi. - GAZİANTEP