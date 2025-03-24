Gaziantep Barosu, İstanbul Barosu'na Yapılan Müdahaleyi Protesto Etti

Haber: Jiyan Erkılıç

( Gaziantep ) - Gaziantep Barosu, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılmasını protesto etti.

Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran, Gaziantep Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla İstanbul Barosu yöneticilerinin görevden alınmasına tepki gösterdi.

Duran, hukukun siyasallaştığını ve bunun vatandaşların temel haklarını tehdit ettiğini belirterek, "Bugün hukuk devleti değil, hükümet devleti anlayışı hakim hale gelmiştir. Haklarımız artık korunması gereken değerler değil, bir tehlike olarak görülüyor" dedi.

Avukatlar olarak sadece meslektaşlarının değil, tüm yurttaşların hakları için mücadele ettiklerini vurgulayan Duran, "Savunma, hukukun, özgürlüğün ve adaletin temel direğidir. Avukatlar susturulursa, toplumun hak arama özgürlüğü yok edilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu seçimlerinin iptal edilmesinin ardından, kayyum atanma ihtimaline de değinen Duran, bu durumun hukukun üstünlüğüne ve baroların bağımsızlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. "Hak için yürüyoruz, özgürlük için yürüyoruz" diyen Duran, hukuk devletine sahip çıkma çağrısında bulundu.

Gaziantep Barosu, İstanbul Barosu'na yönelik müdahaleye karşı duracaklarını ve hukukun bağımsızlığını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.