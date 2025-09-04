Gaziantep Araban'da Eğitim Yardımı Destekleri Duyuruldu

Gaziantep Araban Kaymakamlığı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin 4 yıllık fakülte kazanan öğrencilere 15 bin TL, çocuğu tıp fakültesinde okuyanların çocuklarına ise 20 Bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen,"İlçemizde çocukları 4 yıllık fakülte okuyan ihtiyaç sahibi ailelerimize bir defaya mahsus tek seferlik 15 bin TL olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılacaktır. Çocuğu Tıp Fakültesi (6 yıllık) okuyan ailelere ise 20 bin TL verilecektir. Başvurular 8 Eylül-22 Eylül 2025 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. E-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşların öğrenci belgesi ile Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilir"ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP