15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala 26. kez ameliyat oldu

15 Temmuz darbe girişiminde 8 kurşunla yaralanarak gazi olan Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, olayın ardından 26'ncı kez bıçak altına yattı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Kartaltepe'deki kışlasında darbecilerle saatlerce çatışarak ağır yaralanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen kışlasını darbecilere teslim etmedi. 25 kez ameliyat olduktan sonra görevine devam eden Ala, kişisel sosyal medya hesabından 26'ncı kez ameliyat olduğunu duyurarak, "Dua eder, dua bekleriz" dedi. - SAMSUN