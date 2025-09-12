Haberler

Gazi Sadettin Akay'a Ziyaret

Gazi Sadettin Akay'a Ziyaret
Güncelleme:
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Şube Müdürü Hüsniye Nar, Mardin'de gazi olan Sadettin Akay'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, Mardin'de gazi olan Sadettin Akay'ı ziyaret etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Şube Müdürü Hüsniye Nar, 11 Kasım 1992 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde gazi olan ve geçtiğimiz günlerde kaza geçiren Gazi Sadettin Akay'ı ziyaret etti. Ziyarette, İl Müdürü Türkoğlu ve Şube Müdürü Nar, Gazi Akay'a geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türkoğlu, "Gazilerimizin fedakarlıkları asla unutmayacağız, ihtiyaç duydukları her konuda destek sağlanmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

