Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e gelişi kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk ziyaretinin 102'inci yılı nedeniyle Eskişehir Valilik Meydanı'nda program organize edildi.

Kutlamaya Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgenaral Atilla Gülan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Orhangazi Ortaokulu öğrencisi Mine Duyar ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Gündüzöz tarafından günün anlam ve önemine binaen şiireler okunurken, Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murat Burgaç Eskişehir'in tarihi öneminden söz ettiği konuşmasını yaptı. Alanda daha sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan Sarı Zeybek halkoyunu oynandı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı oyunun ardından Atatürk Koşusu'nda dereceye giren kızlarda birinci Elif Naz Köseoğlu, ikinci Selin Çadır, Medine Nur Topçu erkelerde ise birinci Önçül Tulum, ikinci Ramazan Saraç ve üçüncü Ebubekir Yiğit'e Vali Ayyıldız tarafından madalyaları verildi.

Son olarak Atatürk Fotoğraf Sergisi gezilerek program sona erdi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Orgenaral Atilla Gülan gazilerle sohbet etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel